Route de nuit - Art Déco : l'automobile oubliée

Une fois encore, une belle exposition nous laisse sur notre faim. Une fois encore, l’automobile est occultée dans l’exposition « Art Déco » qui se tient du 21 octobre au 6 mars 2023 à la Cité de l’Architecture, au Trocadéro à Paris.

Le sous-titre - France Amérique du Nord - précise que l’exposition est centrée sur les échanges transatlantiques entre 1910 et la Seconde Guerre mondiale. À travers l’architecture et les arts appliqués, les influences réciproques sont passées en revue et illustrés par de multiples dessins qui rappellent le rôle de nombreux artistes français partis Outre-Atlantique après l’exposition de 1925.

On peut admirer une belle série d’objets emblématiques du streamline avec leurs formes profilées : aspirateur, presse-agrumes ou électrophones… mais pas la moindre trace d’automobile. Quelques photos de locomotive évoquent les transports, mais aucune voiture… Quid des nombreux modèles qui ont été marqués par ce mouvement ? Aucune mention de la Chrysler Airflow, icône du streamline, qui a inspiré Peugeot pour sa ligne « fuseau-Sochaux » ?

Dommage aussi de négliger l’influence prépondérante de l’Amérique sur la stratégie d’André Citroën au cours des années 1920, sur ses nombreux voyages, sur l’accord passé avec Edward Budd pour la carrosserie tout-acier et sur la « chryslérisation » du style dont on parle à propos des C4 et C6 ?

Il eut été judicieux aussi de rappeler que Raymond Loewy, l’un des gourous du design américain, était français, qu’il est venu s’installer aux États-Unis au lendemain de la Grande Guerre et qu’il n’a pris la nationalité américaine qu’en 1937.

Des oublis qui ressemblent à des injustices au nom d’un mépris pour l’automobile.