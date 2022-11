Route de nuit - Chris Labrooy, l’art des rêves

L’artiste écossais Chris Labrooy, diplômé du Royal College of Art, ne cesse de nous surprendre. On l’avait rencontré une première fois en avril 2017 quand il avait produit une série d’œuvres surréalistes qui utilisent la Porsche 911 comme fil conducteur, en la déformant et la contorsionnant.

Réalisées en 3D, ces chimères numériques mettent en scène plusieurs 911 Carrera RS 2.7 dans des postures cocasses, improbables et spectaculaires sur fond de décor californien.

Aujourd’hui, Chris Labrooy est invité au Pérez Art Museum de Miami (PAMM). On peut découvrir - sur la plage ! - une installation visible du 29 novembre au 3 décembre, ce qui coïncide avec la Miami Art Week.

Il s’agit d’une Porsche 911 Carrera blanche (une vraie !) qui est entre les mains d’une créature jaune, allongée, portant un casque de pilote et attrapant la Porsche par le toit. Une posture qui rappelle le geste que tous les enfants ont eu quand ils jouaient avec des miniatures. Par le choc des échelles, Chris Labrooy transforme la vie réelle en un jeu d’enfant, il fait d’un objet merveilleux un simple jouet.

La voiture étant de taille réelle, le personnage apparaît comme une monstrueuse silhouette, une transposition dérangeante.

Chris Labrooy explore le thème de « L’art des rêves » depuis quelques années et à travers cette démarche il prétend s’adresser à l’enfant « que nous portons tous en nous » (sic).