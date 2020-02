Une Porsche 996 façon électrique Taycan

Si vous vous posez la question étrange de savoir ce que donne le mélange d'une Porsche 911 996 avec une Taycan, voici la réponse. Ce travail signé de l'artiste écossais Chris Labrooy offre à la sportive d'outre-Rhin un moteur électrique et un attirail permettant de s'en rendre compte au premier coup d'œil.

Les plus observateurs noteront la présence de voies larges et l'absence de prise d'air devant les roues arrière. Ces détails et les feux de la poupe indiquent que Chris Labrooy s'est appuyé sur une Porsche 911 996 en version 4S pour effectuer ses retouches. Des projecteurs à led façon Taycan, une ligne rouge en guise de feu stop, un affichage en bout de capot et une prise près du projecteur gauche sont de la partie. Enfin, un aileron rappelant furieusement les Ford Escort RS Cosworth coiffe la voiture.

Son concept de 996 survoltée -tout comme ses précédentes réalisations de 911 à boudin gonflable- ne dépassera sans doute jamais le stade d'œuvre en deux dimensions. Notez néanmoins que plusieurs garages prennent plaisir à convertir des anciennes sportives en électrique afin de leur donner une seconde jeunesse. Alors, pourquoi pas ?