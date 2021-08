Route de nuit - Christine, fille d'un Stephen King en "Fury"

Magnifique allégorie que celle livrée sous la plume de Stephen King dans son roman fantastique Christine, publié en 1983. En l’occurrence, le doux prénom féminin est octroyé à une Plymouth Fury de 1957. Stephen King fait entrer l’automobile dans une nouvelle dimension.

Retrouvée sous la forme d’une épave par un étudiant timide, restaurée par ce personnage halluciné, la Fury retrouve sa splendeur écarlate, révèle ses pouvoirs surnaturels et ses sentiments maléfiques.

Quelques mois après la sortie du roman, John Carpenter l’adapte au cinéma avec dans les rôles principaux Alexandra Paul, Keith Gordon et John Stockwell. Le film éponyme sort sur les écrans en décembre 1983. Jalouse, intolérante, cruelle, tyrannique, indestructible, envoûtante, Christine dissimule les pires travers humains derrière sa ligne séductrice.

Christine est une métaphore. Séduisante et nuisible. Elle inspire la fascination autant qu’elle provoque le rejet. On l’imagine vaincue, détruite, condamné. Puis elle renaît de ses cendres. Comme l’industrie automobile après les chocs pétroliers de 1973 et 1979.

Grâce au film, la Plymouth Fury 1957, en coupé hardtop deux portes rouge à parements blancs, est devenue un must dans les collections de voitures populaires aux États-Unis.