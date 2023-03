Route de nuit - Hermann Tilke : dessine-moi un circuit

L’automobile et l’architecture sont souvent complices. L’influence mutuelle des deux domaines est naturelle. Le rapprochement entre les deux univers s’est imposé au cours des années 1920 tandis que l’industrialisation des transports fascinait les architectes et que la rationalisation des logements impressionnait les carrossiers.

L’industrie se ménage aujourd’hui des édifices grandioses pour s’auto-célébrer. Les architectes les plus extravertis lui concoctent des décors à la mesure de cet irrépressible besoin de spectacle. Pour édifier leurs usines et concevoir leurs musées, les constructeurs font de plus en plus appel à des stars, de Jean Nouvel à Jean-Michel Wilmotte, de Renzo Piano à Zaha Hadid.

En revanche, pour les circuits de course, Herrmann Tilke semble bénéficier d’un monopole absolu. Né en 1954, cet architecte est devenu le spécialiste incontesté des circuits automobiles. Il est l’auteur de la plupart des nouvelles pistes en service autour du monde, de Sepang à Sakhir, en passant par Yas Marina ou Bahreïn, du circuit urbain de Hanoï à la piste d’essais de Daimler à Immenbinden.

Dans les années 1980, Herrmann Tilke s’était essayé au pilotage avant de se focaliser sur la création de son cabinet d’architecture en 1984. Il est d’abord intervenu sur le Nürburgring avant de décrocher son premier grand projet avec la refonte du circuit de l’Österreichring.

Secondé par son fils Carsten depuis les années 2010, Herman Tilke continue d’être sollicité pour intervenir dans les pays qui découvrent la Formule 1 tel que l’Azerbaïdjan en 2016 ou l’Arabie saoudite en 2021.

Les circuits de Tilke se présentent comme des arènes monumentales qui donnent la priorité au spectacle. Ce sont des circuits rapides avec de longues lignes droites suivies d’une épingle ou d’une succession de virages rapprochées de la grille de départ.

Herrmann Tilke a aussi une grande expérience dans la conception de pistes dédiées à l’apprentissage de la sécurité automobile avec près d’une dizaine de Driving Safety Centers en Autriche. La clientèle des grandes marques doit à Tilke des centres d’essais à l’image de l’implantation de Daimler à Immendigen ou du complexe industriel de Porsche à Leipzig.