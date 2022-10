Route de nuit - La Lexus 2054 de Minority Report

Curieusement, malgré le budget colossal alloué le plus souvent à de nombreuses productions cinématographiques, rares sont les films pour lesquels des concept cars spécifiques ont été créés.

Dans cette mesure, le cas de Minority Report est exemplaire. Le film réalisé par Steven Spielberg en 2002, avec Tom Cruise et Colin Farrell dans les principaux rôles, s’est offert une voiture extraordinaire en guest star, en l'occurrence une Lexus totalement inédite.

L’action se déroule à Washington en 2054. Ce qui paraissait très éloigné il y a vingt ans et qui semble aujourd’hui plus très loin, d’autant plus que beaucoup de têtes pensantes s’occupent de définir le futur de l’automobile (que l’on peut traduire en bon français par « no future »).

Grâce au pouvoir d’anticipation de certains êtres humains qui animent le scénario, les événements, leur date et leur auteur sont, moyennant un petit décryptage, annoncés à l’avance. Ce qui ne manque pas d’exciter les curieux quand il s’agit de crimes.

Tom Cruise, l’un des impétrants, se déplace dans une berlinette qui est censée, elle aussi, annoncer le futur. Le futur de 2002 n’est plus celui de 2012. Il s’agit d’une sorte de supercar comme nous en connaissons aujourd’hui des palanquées. Elle a été dessinée par Harald Belker, créateur également de véhicules pour Batman and Robin, Total Recall ou Iron Man.

La conception de l'auto a été suivie par le Calty, le studio californien de Toyota installé à Newport Beach en 1973.

Toyota avait été le premier constructeur à ouvrir un tel lieu délocalisé en Californie à l’époque où tous les constructeurs japonais souhaitaient améliorer leur pénétration sur le marché américain.

La raison d’être de ces équipes expatriées est d’apporter des réponses personnelles sur tous les projets.

Par une amusante coïncidence, Lexus officialise ce jeudi 6 octobre une autre collaboration dans le domaine de la fiction futuriste.

Le nouveau SUV électrique RZ 450e est en effet le partenaire automobile du film "Black Panther : Wakanda Forever" des studios Marvel, dont la sortie est attendue le 9 novembre.

A ce titre, le RZ 450e sera le "héros" de trois spots publicitaires reprenant l’univers du film et intitulés « An Electric Future », dans lesquels il sera piloté par des guerrières Dora Milaje. Finalement, est-il encore nécessaire de créer de pseudo-supercars pour faire rêver les cinéphiles?

1-

La Lexus créée pour Minority Report.

2-

Supercar en 2022, car tout court en 2054.

3-

Une motorisation électrique pour la Lexus de 2054.

4-

Pensée et réalisée en Californie.