Route de nuit - Leo DiCaprio : l'homme qui lave plus vert ?

On ne sait pas s'il est bouddhiste et adepte de la réincarnation. En tout cas, leonardo DiCaprio croit à l'avenir de la voiture électrique et pour lui, ce futur passe par la renaissance de la Fiat 500 qui adopte des batteries. C'est du moins ce que le comédien américain oscarisé explique dans la pub qu'il a tourné l'an passé et qui est diffusé sur les chaînes françaises de télé ces temps-ci.

Le celebrity marketing, spécialité américaine

Pourquoi lui et pourquoi elle ? FCA aurait pu décider, pour sa marque italienne, de procéder comme d'habitude, de nous montrer combien sa petite auto est belle et capable d'aller au bout du monde sans se faire recharger. Mais Fiat Chrysler Automobiles était encore américain l'an passé avant de passer sous la coupe de Stellantis. Et en Amérique, on a popularisé le "celebrity marketing", un truc simple : c'est une star qui vante le produit, plutôt qu'un comédien inconnu. En réalité, si les publicitaires US se sont approprié le procédé, c'est nous autres les Français qui l'avons inventé, puisque Sarah Bernhardt a fait la promo de poudre de riz "La Diaphane" en 1890.

Mais revenons à nos électrons. En cherchant la personnalité qui colle le mieux à sa nouvelle voiture, la réponse est évidente : Leo aime les autos propres depuis des années, et c'est évidemment lui qui doit s'asseoir au volant de pot de yaourt à watts. D'ailleurs ce ne sera pas la première fois qu'il fait de la pub pour une voiture électrique : il est déjà apparu au volant d'une Byd chinoise. Banco, le contrat est signé et le chèque aussi. De quel montant ? Aucune somme n'a fuité. Mais on peut imaginer que les 5 millions d'euros touchés par feu notre gloire nationale Johnny Halliday pour la pub "Optic deux miiiiiiillle", un record français, a dû être largement explosé. D'autant que Leo doit injecter de l'argent frais dans sa fondation qui a dépensé 90 millions d'euros pour sauver la planète.

Et le grand vainqueur est ...

Reste évidemment à connaître le gagnant de cette grande campagne de com : Fiat ou Leo ? Du côté de l'acteur, l'opération est évidemment intéressante, puisqu'il empoche un gros chèque sans pour autant salir son image verte et qu'il pourra continuer à renflouer sa fondation (ce qu'aucun élément ne permet de remettre en cause). En ce qui concerne Fiat, le résultat pourrait être plus mitigé. La marque, en usant de ce procédé, va convaincre ceux qui sont déjà convaincus de l'intérêt de dépenser 30 000 euros pour une citadine électrique. Même si elle peut aussi compter sur une médiatisation de sa campagne qui déborde de son cadre habituel. La preuve ici même.