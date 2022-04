Route de nuit - Les voitures les plus pourries du petit écran

Quand on parle de voiture dans un état lamentable, la première qui vient à l’esprit, c’est le restant de Peugeot 403 Cabriolet de Columbo. Tout tombe en ruine, des bas de caisse troués à l’habitacle ravagé en passant par le moteur qui fume bleu. Apparemment, le modèle a été choisi par Peter Falk lui-même.

Estimant qu’un flic était mal payé, il devait rouler dans une voiture délabrée, et il en a trouvé une sur le parking des studios : la fameuse 403, qui aurait appartenu à Roger Pierre. La production l’a rachetée, puis quelques autres apparemment puisque la voiture change d’état d’un épisode à l’autre.

Un autre héros de série US des années 70 a roulé dans un engin bien pourri : Hutch, le comparse de Starsky joué par David Soul. Autant Starsky a crevé l’écran avec sa Ford Gran Torino dont bien des admirateurs ont copié la livré sur leur Renault 12, autant Ford Galaxie de Hutch tombe littéralement en ruines, ce qu’on voit dans un des épisodes. Mais pourquoi tant de différence ?

Il est une autre Ford Gran Torino qui a marqué les esprits, mais presque une épave celle-ci. Il s’agit de la monture du plus grand héros de l’Histoire, The Big Lebowski. The Dude, comme on le surnomme en VO, n’a pas un cent en poche, donc ne peut rouler dans une belle auto. Mais il s’en moque complètement ! Cela dit, il tient à son épave, quand bien même des voleurs ont déféqué dedans. C’est ça, la coolitude !

Pour rester chez l’Oncle Sam, faisons un bond dans les années 2000 pour retrouver l’une des meilleures séries de tous les temps : Breaking Bad. Prof désargenté et malade, le héros Walter White n’a d’autre choix pour véhiculer sa famille que d’opter pour l’une des autos les plus laides qui soient : la Pontiac Aztek, et la sienne est passablement défraichie. Elle connaîtra un sort funeste, mais constitue la couverture idéale pour le producteur de « blue meth » qu’il deviendra !

On peut se souvenir de l’immense star que fut Eddie Murphy dans les années 80. Dans le Flic de Beverly Hills 1 et 2, son personnage Axel Foley sévit au volant d’une épouvantable Chevrolet Nova, dont on se demande bien comment il a pu relier Detroit à Los Angeles à son volant. Il parvint toutefois à la rendre désirable en installant dans son coffre une grande glacière pleine de boissons !

On n’oubliera pas non plus sa prestation étonnante dans 48 Heures, qui l’a rendu bankable au cinéma alors qu’il n’avait que 21 ans. Il passe son temps à se cogner avec Nick Nolte, qui conduit une Cadillac Eldorado 1964 bleu ciel pas pourrie mais pas loin.

Autre film culte des années 80, The Blues Brothers. Ces deux sombres individus (ils sont vêtus de noir) roulent dans une vieille Dodge Monaco 1974, une voiture de police réformée qu’ils affubleront d’un énorme haut-parleur, sur le toit. Elle finira en miettes, tout comme la Ford Limited de Police qu’ils voleront par la suite. Mais ce n’est rien comparé aux 80 montures de pandores qui seront impitoyablement broyées ! Un record à l’époque.

Revenons en Europe, pour retrouver un flic génial mais aux méthodes pour le moins louches : Luther, joué par l’incontournable Idriss Elba. Robuste, incassable même, imposant et cabossé, il lui fallait une auto un peu à son image. Il commencera avec une Volvo 740 presque correcte, qu’il remplacera par une 240 un peu plus défraichie. Ces voitures complètent le personnage comme rarement !

Un remake de Luther a été réalisé en France, diffusé sur TF1. On ne peut pas dire que ce soit une franche réussite, mais les scénaristes ont tenu à donner à leur héros une monture un peu particulière, en référence à l’origine anglaise du vrai Luther : une Rover 825i, elle aussi défraichie. On lui fera tout de même moins confiance qu’aux inusables Volvo…

Au pays d’origine de Luther. On ne peut passer sous silence Mini polychrome de Mister Bean, qui subit bien des avanies. On lui greffe un cadenas en guise de serrure, lui installe un fauteuil sur le toit et des commandes par cordes pour être manœuvrée depuis ledit fauteuil, et quand elle ne persécute pas une pauvre Reliant, elle finit écrabouillée par un char d’assaut. Ce qui donne les larmes aux yeux du pauvre Bean !

Dernière voiture à passer à la moulinette, l’Alfa Romeo 1750 Berlina de Pierre Richard dans Le Coup du Parapluie. Déjà bien cabossée, elle subit les affres de la conduite pour le moins brutale de Grégoire Lecomte, le personnage joué par l’immense Pierre Richard, qui l’a équipée de sièges couchettes et d’oreillers amovibles pour s’occuper de ses conquêtes. C’est en effet un séducteur compulsif ! La maladresse de Lecomte lui sauvera la vie puisqu’en effectuant une marche arrière non maitrisée, il percute la Mercedes W116 du tueur à gages (Gordon Mitchell) venu lui régler son compte. Ce dernier sera assommé durant la manœuvre.

J’espère que ce petit florilège de voitures pourries vous aura donné envie de voir ou revoir ces séries et films, qui suscitent tout sauf l’ennui.