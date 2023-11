Route de nuit - Mini Inhabit sounds : écouter les nuances

Au début du mois de novembre, l’installation baptisée « Mini inhabit sound » a été présentée dans le cadre du musée ADI du design de Milan.

Le projet a été mené par Renzo Vitale, directeur de la création du département Sound Design au sein du groupe BMW. Pour mener à bien cette installation, BMW a fait appel aux étudiants de l’école SOS dédiée à la durabilité dans le design et l’architecture. Il a aussi impliqué l’Istituto Europeo di Design (IED), la plus réputée des écoles de design italiennes qui en l’occurrence a travaillé à partir de données recueillies à Milan.

L’école SOS a été fondée en 2015 par Mario Cucinella pour proposer un programme de neuf mois supplémentaires aux jeunes designers diplômés des autres institutions.

Selon Federica Manzoni, patronne de la marque Mini en Italie, cette initiative a pour but de promouvoir des jeunes talents particulièrement sensibles aux questions environnementales.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la firme anglaise qui s’attache à préserver l’environnement en milieu urbain… en se référant à l’esprit de la Mini originale lancée par Austin et Morris en 1959.

Le son est un paramètre majeur dans l’identité de la ville. Dans cette perspective, l’objectif du projet « Mini Inhabit Sound » a été de concevoir un espace dans lequel on peut étudier, contempler ou simplement partager un moment en transformant le son dans « une sculpture tridimensionnelle dans laquelle on peut percevoir un dialogue entre le silence et le son, l’absence et la présence ».

Renzo Vitale a l’ambition d’interpréter les bruits de la ville comme étant une réalité sonore qui peut révéler sa dimension émotionnelle en mettant en valeur par l’acoustique « différents niveaux d’expression et de complexité ».

Ainsi, le projet Inhabit Sound donne-t-il à réfléchir sur la perception des bruits et sur l’aptitude à l’écoute.

L’espace acoustique est optimisé pour faciliter l’immersion dans trois paysages sonores distincts mêlant la perception du son et du temps.

Le tissu employé pour rendre possible la perception de toutes les nuances en réduisant la réverbération et la diversion a été créé par la société Caimi Brevetti. Il recouvre toute la structure en forme de dôme.

Bien que leur destination soit différente, on pense aux structures géodésiques de Richard Buckminster Fuller. Un autre architecte qui avait une vision pertinente sur l’automobile.