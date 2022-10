Route de nuit - "Permis de conduire" : à découvrir aux Arts et Métiers

Les Parisiens ont un peu tendance à l’oublier : ils possèdent au cœur de leur métropole l’un des plus beaux et des plus riches musées consacrés à l’histoire de l’automobile, et en particulier à ses origines. Depuis le 18 octobre dernier et jusqu’au 7 mai 2023, le musée des Arts et Métiers accueille une superbe exposition au titre énigmatique : « Permis de conduire ».

Pour suivre cette passionnante évolution, les commissaires de l’exposition ont imaginé un circuit de découverte qui passe par les véhicules légendaires du musée. Tout démarre avec le célèbre fardier de Cugnot, premier véhicule « auto-mobile » créé à la fin du XVIIIe siècle, et il se termine avec une Renault de Formule 1 qui a été pilotée par Alain Prost.

On retrouvera avec émotion les premiers balbutiements de l’automobile, lorsque plusieurs sources d’énergie étaient en concurrence : vapeur, pétrole et électricité. On pourra découvrir des véhicules improbables qui ont ponctué la naissance de l’automobile, à l’instar de l’Hélica, une voiture à hélice inspirée par l’aéronautique dans les années 1920.

Notre coup de cœur va à l’Œuf par Paul Arzens qui a été choisi pour illustrer l’affiche de l’exposition. Ce prototype est éminemment prémonitoire. Née en 1941, en pleine Occupation, cette citadine astucieuse, à trois roues adopte une attitude étonnamment moderne avec sa motorisation électrique, sa structure légère en aluminium et ses surfaces lisses.

En contrepoint, le musée a choisi de mettre en lumière le travail de deux artistes contemporains qui interrogent notre rapport à la voiture.