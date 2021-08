Route de nuit - Peugeot 205, plus qu'une voiture (livre)

Plus qu’une voiture, la 205 est un véritable phénomène de société. Lancée en février 1983 par un Peugeot exsangue, l’auto était à l’époque considérée comme le modèle de la dernière chance par un constructeur fragilisé par les reprises successives de Citroën et des activités européennes de Chrysler (Simca), et qui cumulait alors les dettes.

Le miracle se produisit pourtant, par la grâce combinée de plusieurs facteurs. Joliment dessinée sous la houlette de Gérard Welter qui supervisait alors le style extérieur de la marque, l’auto va se démultiplier afin de correspondre aux besoins d’un maximum de profils d’automobilistes.

Le gros des ventes sera assuré par les berlines 3 et 5 portes, mais la 205 sera aussi déclinée en utilitaire (carrosserie 3 portes sans sièges arrières ou fourgonnette, avec d’abord la 205 Multi qui sera remplacée par la 205 F), en citadine chic (Roland Garros), en cabriolet, et connaîtra de redoutables déclinaisons sportives.

Bête de courses, bête de course

On pense en premier lieu à la GTI, mais il faut aussi citer la Rallye et la bestiale Turbo 16, dont les versions routières permettaient d’homologuer le modèle de course qui brillera en championnat du monde des rallyes, notamment aux mains de l’immense Ari Vatanen.

Les éditions ETAI, toujours partantes quand il s’agit de faire revivre des pans de patrimoine automobile, nous proposent de revivre la saga de ce modèle mythique à travers un livre multipliant les focus sur différentes versions : de la GR à la Griffe en passant par les CTI, Indiana et autres GTX (une version à connotation sportive spécifique au marché espagnol), on apprend mille choses sur les spécificités de ce modèle écoulé à quelques 5,3 millions d’exemplaires en près de 15 ans d’existence.

Par exemple, saviez-vous que la 205 Multi, première déclinaison de fourgonnette, était disponible sur n’importe quelle base de 205 3 portes (hors GTI) ? Ainsi, même une dynamique XS pouvait servir de base à cette camionnette...

Richement illustrées et clairement présentées, ces 159 pages nous permettent de nous replonger dans l’histoire d’un modèle au sujet duquel des millions de Français sont reliés par tel ou tel ou souvenir (l’auteur de ces lignes garde ainsi en mémoire sa formidable XAD gris anthracite).

Seul regret, l’ouvrage est un peu trop focalisé sur l’objet-205 en tant que tel, et aurait gagné à replacer davantage l’auto dans le contexte socio-culturel et économique de son époque. Toutefois, pas de quoi bouder le plaisir de reprendre place à bord de ce sacré numéro.

Peugeot 205, le best-seller de Sochaux, texte d’Alain Chevalier, photos d’Etienne Crébessègues, ed. ETAI, 159 p., 39 €