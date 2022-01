Heureux les gendarmes des brigades rapides d’intervention, qui se verront attribuer dans les mois qui viennent une flotte de 26 Alpine A110 destinées à leurs diverses missions, à commencer par celle consistant à assurer une présence dissuasive au bord des routes.

Au programme : 252 ch, 1110 kilos (hors équipements spécifiques liés à la fonction), et 0 à 100 km/h en 4,5s.

Les deux premières voitures ont été affectées aux pelotons de Châteauroux et de Salon-de-Provence, et les autres arriveront d’ici 2025 dans d’autres brigades, au gré des nécessités de remplacement des Renault Mégane RS et Seat Leon Cupra actuellement en service.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’Alpine soigne particulièrement la communication entourant ce retour sous les drapeaux, avec un clip de haut vol qui montre la livraison de la première A110 aux « bleus » par Esteban Ocon, pilote de F1, accompagné du patron d’Alpine Laurent Rossi.

Mais regardez plutôt :

Route de nuit - Quand Esteban Ocon livre leur première Alpine aux gendarmes (vidéo)

Et pour en savoir plus sur les spécificités de ces A110 de gendarmerie, nous vous invitons à regarder le reportage vidéo tourné par Caradisiac le 17 décembre dernier lors de la présentation des voitures dans la cour du ministère de l’Intérieur.