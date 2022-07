Route de nuit - Tournée des plages pour la Sécurité routière

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, la Sécurité routière paie sa tournée ! Que l’on ne se méprenne pas, toutefois : aucune goutte d’alcool n’est au programme, il est simplement question d’une tournée estivale avec encore cinq escales dans de grandes stations balnéaires*, après Paris les 2-3 juillet et Hyères les 19 et 20 juillet.

Le propos est ici de retracer 5 décennies de combat pour une route plus sûre, lesquelles se voient découpées en 10 époques à traverser à bord d’autant de voitures qui se présentent comme autant de « capsules temporelles ».

De la première Renault 5 à la Peugeot 308 en passant par la Citroën DS ou l’Alpine A610, chacun sera invité à prendre place à bord pour un voyage immobile accompagné d’une bande-son issue des archives de l’INA et retraçant de grandes actualités, à caractère essentiellement automobile, de chacune des époques.

« On a voulu un concept qui soit à la fois une célébration d’anniversaire et une façon de rencontrer les Français et de leur rappeler que la Sécurité Routière est leur objet à eux. C’est une politique qui repose sur leur bon vouloir et les efforts de chacun d’entre nous. On a toujours une voiture avec laquelle on a une histoire, cela nous rappelle un moment de notre enfance, de notre adolescence. Il y a un côté affectif », commente Marie Gautier-Melleray, Déléguée de la sécurité routière, interrogée par Caradisiac début juillet lors de la présentation de l’exposition dans la cour du ministère de l’Intérieur.

De fait, nous ne pouvons que vous recommander de prendre quelques minutes pour découvrir cette exposition bien pensée, avec des voitures en excellent état de conservation et qui jouent parfaitement leur rôle de « doudou » nostalgique.

Seul (petit) regret, il aurait été amusant d’exposer les différentes générations de radars utilisées au cours de ces 50 années, depuis le bon vieux Mesta « barbecue ». Non qu’on s’y soit réellement attachés, mais il font indéniablement partie du paysage aujourd’hui.

*Nice les 21 et 22 juillet, Marseille les 23 et 24 juillet, Montpellier les 25 et 26 juillet, Biarritz les 28 et 29 juillet, et La Baule les 31 juillet et 1er août