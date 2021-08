Route de nuit - Romain Grosjean : le casque et la toque

Certains grands pilotes sont fans de guitare électrique, comme Damon Hill, quand d'autres préfèrent la mandoline de cuisine. C'est le cas de Romain Grosjean. Hier dans un paddock de F1, aujourd'hui en IndyCar, ou chez lui, le pilote franco-suisse n'est jamais très loin des fourneaux. Pourtant, cette passion, que l'on saurait qualifier de dévorante, n'est pas née dans l'enfance, mais en 2009 et en deux temps.

La tentation d'une reconversion

Cette année-là, le pilote est en GP2 rêve du Graal : la F1. Une opportunité s'offre à lui à la mi-saison dans un baquet Renault, mais sa taille pose un problème. Ses confrères sont plutôt petits et lui mesure 1,80 m pour 74 kg. Il est forcément plus lourd que les copains et, dans la discipline reine, le poids est un ennemi. Cette année-là, il est limité au minimum par le règlement et ne doit pas être inférieur à 605 kg, voiture et pilote compris. Le jeu des teams consiste évidemment à se rapprocher le plus possible du chiffre fatal et pour mettre toutes les chances de son côté et signer son contrat, Grosjean décide de se mettre au régime. Seulement, après une semaine du fameux duo poulet - haricots verts (sans ajouts de matière grasse) il n'en peut plus. Alors, chez lui, il cherche, teste et tâtonne, histoire d'améliorer l'ordinaire sans perdre son objectif de vue : la perte de poids. Et ça marche. Il signe chez Renault. Mais la fin de la saison s'avère calamiteuse et le pilote fraîchement converti à la cuisine se retrouve sans volant.

L'idée d'une reconversion s'impose alors au jeune garçon de 23 ans. Et pourquoi pas faire de cette nouvelle passion une profession ? Direction la célèbre école Ferrandi à Paris ou sont formés les grands chefs. Mais son âge, comme son CV plutôt scientifique, ne correspond pas vraiment aux critères exigés par l'institution. Tant pis ou tant mieux, Romain Grosjean renoue avec les circuits, enchaînant pendant deux ans les piges en GP2, GT ou comme pilote d'essai. En 2012, il signe enfin en Formule 1 avec Lotus. S'ensuivent 8 saisons, 179 grands prix, 10 podiums et un terrible accident au grand prix de Bahreïn l'an passé au cours duquel sa voiture s'enflamme. Malgré ses succès et ses déboires, il a toujours gardé ce goût pour les goûts et les saveurs, n'hésitant pas à régaler ses ingénieurs et mécaniciens tout au long des saisons, même s'il avoue que le régime jambon quinoa reste le plus prisé les jours de course.

Cette passion de la cuisine l'a même conduit à livrer ses recettes. En compagnie de sa femme, la journaliste Marion Jollès, il a publié Cuisines & Confidences en 2017. l'ouvrage, édité par Patrick Rougereau, qui en signe également les photos, est toujours disponible. Le pilote y livre 46 des recettes qu'il a concoctés, sans oublier les bons plans resto qu'il a découverts. Et pas seulement ceux de ses copains, les chefs étoilés Guy Savoy et Christophe Michalak, mais de petites tables découvertes au hasard des voyages et des grands prix qui l'ont amené à parcourir la planète.