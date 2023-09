Chaque année, le Goodwood Revival fait le bonheur des fans des plus belles voitures de collection de l’histoire. Comme le Festival of Speed organisé traditionnellement quelques semaines plus tôt dans l’année, ce superbe rassemblement automobile se différencie des shows plus classiques en mettant à l’épreuve les autos de prestige qui s’y trouvent. Avec, dans le cas du Festival of Speed, de véritables courses organisées sur la piste permanente de Goodwood où les voitures les plus exclusives et rares s’écharpent en piste. Avec parfois même un peu de tôle froissée.

Sa Ferrari 250 GTO explose en pleine course

Cette année, tout le monde a retenu son souffle lorsqu’une Ferrari 250 GTO grise est subitement partie en tête-à-queue dans une gerbe de flammes. A son volant, l’ancien pilote de Formule 1 Karun Chandhok a soudainement senti le train arrière se bloquer, envoyant la prestigieuse Italienne dans l’herbe après une jolie figure de style devant d’autres Ferrari à peine moins cotées. Heureusement, les flammes ont rapidement disparu et le pilote s’en tire avec une bottine fondue.

70 millions d’euros de valeur

Rappelons qu’en 2018, une Ferrari 250 GTO a changé de propriétaire pour la somme de 70 millions d’euros. Il ne s’agit plus du record absolu de valeur, depuis qu’une Mercedes 300 SLR Coupé s’est vendu 135 millions d’euros l’année dernière. Mais on parle de l’une des voitures les plus chères de la planète et dans ces conditions, personne ne sera surpris d’apprendre que le propriétaire de cette voiture va la réparer. Il s’agit de l’homme d’affaires brésilien Carlos Monteverde.