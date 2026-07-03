Lamborghini ressort la formule « Performante » déjà appliquée à l’ancien Urus thermique en 2023, cette fois sur l’Urus SE hybride rechargeable au catalogue de la marque depuis le début de l’année dernière (aux côtés de la super-sportive Temerario et de la supercar Revuelto).

Le nouvel Urus SE Performante combine donc la motorisation hybride rechargeable de l’Urus SE « normal » avec une carrosserie plus agressive et des réglages châssis plus sportifs.

812 chevaux grâce à l’échappement

Son V8 biturbo 4,0 litres secondé par un moteur électrique développe désormais 812 chevaux au lieu de 800 pour la version « sage ». Comment ? Grâce à un nouvel échappement Akrapovic en titane, permettant par ailleurs d’obtenir une sonorité plus flamboyante et de gagner 10 kg sur la balance.

Ajoutez à cela des panneaux de carrosserie en carbone, un circuit de freinage allégé, moins d’isolation phonique à bord ou encore une sellerie en « Corsa Tex » au lieu du cuir et vous gagnez au total 32 kilos sur la balance par rapport à un Urus SE normal, avec 2 473 kg à vide ce qui reste évidemment colossal dans l’absolu.

Une électronique modernisée

Lamborghini explique que l’Urus SE Performante s’équipe aussi d’une centrale électronique « 6D » plus sophistiquée pour la gestion dynamique de la voiture, récupérée de la Temerario. Il modifie aussi son système d’amortissement pneumatique pour améliorer à la fois la tenue en conduite sportive et préserver le confort le reste du temps.

Par ailleurs, il fait revenir le mode « Rally » de l’ancien Urus Performante pensé pour la conduite sportive sur la terre et revendique enfin un appui aérodynamique augmenté de 23 % par rapport à l’Urus SE normal.

Mais comme l’avoue le designer de Lamborghini Mitja Borkert aux journalistes anglais d’Autocar, le but ici ne se limite pas aux simples améliorations techniques : « ici, l’esprit n’est pas de dire que la forme suit la fonction, mais plutôt que la forme suit l’adrénaline. On veut que même garé sur un parking, cet engin ressemble à un vaisseau spatial et quelque chose de totalement hors normes. C’est ma motivation personnelle », explique-t-il. Pour tous ceux qui veulent un peu plus de discrétion, il reste le Porsche Cayenne (un proche cousin technique de l’Urus) ou le Cayenne Electric, à la mécanique très différente…