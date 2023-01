Salon de Bruxelles 2023 - BMW 3.0 CSL : une œuvre d'art

Double anniversaire à Bruxelles. Le salon célébrera son 100e anniversaire tandis que Motorsport, le département sport de BMW fêtera pour sa part ses 50 ans avec un modèle spécifique rendant hommage à la mythique 3.0 CSL des années 70.

Prenant pour base la dernière M4, cette 3.0 CSL a été complètement recarrossée pour l'occasion. Ainsi, elle hérite d'une énorme calandre cerclée d’aluminium, de prises d’air circulaires en bas du pare-chocs, des ailes gonflées complétées par des éléments en carbone sur le capot et la malle.

Impossible de rater l'énorme aileron sur le coffre tandis qu’un second vient prendre place sur le haut de la lunette arrière. Comme on peut s'y attendre la taille des jantes est importante avec des 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. Les plus observateurs auront remarqué quelques points de ressemblance avec la M4 et notamment la M4 GT3, notamment au niveau des optiques avec des projecteurs laser de couleur jaune.

Moins de particularités dans l'habitacle avec une planche quasi similaire à celle de la M4. Les quelques spécificités portent sur le pommeau de vitesses en bakélite et quelques touches de bleu et rouges. Des badges 3.0 CSL sont placés sur les seuils de portes, l’accoudoir, ainsi que sur la planche de bord, tandis qu'une plaquette portant le numéro de l'exemplaire est apposée face au passager.

Côté mécanique, le 3.0 biturbo devient le plus puissant jamais utilisé dans un modèle BMW M de route, avec 560 ch. Petite diminution du couple, en revanche avec 550 Nm. Une diminution qui s'explique par le fait que la 3.0 CSL n’est livrée qu’avec une boîte manuelle à six rapports qui ne peut encaisser plus.

Commercialisée à seulement 50 exemplaires pour fêter l'anniversaire, cette 3.0 CSL s'affirme déjà comme un futur collector. Son prix est à la hauteur de cette exclusivité puisque facturée 750 000 €.