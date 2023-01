Salon de Bruxelles 2023 - Opel Mokka Electric : nouveau moteur, nouvelle batterie

Le SUV urbain d’Opel profite de recevoir un nouveau groupe motopropulseur pour changer de nom : alors qu’il se nommait Mokka-e dans sa précédente mouture, il faudra désormais l’appeler « Mokka Electric ». L’engin n’évolue pas sur le plan du style mais grâce à ses nouvelles batteries, il revendique 406 km d’autonomie d’après le cycle d’homologation WLTP. Une augmentation de 20% par rapport à l’ancien.

L’Opel Mokka Electric va en effet s’équiper du nouveau groupe eMotors de 156 ch issu du groupe Stellantis. En réalité, cette puissance maximum de 156 ch est disponible en mode Sport, le mode Standard fonctionne par défaut en 110 ch et le mode Eco, en 80 ch.

Outre le gain de puissance notable de 20 ch, c’est surtout l’autonomie de l’Opel Mokka Electric qui progresse. En effet, son homologation WLTP affiche désormais 406 km d’autonomie, contre 338 km avec l’ancien moteur de 136 ch. On doit cette augmentation à une meilleure efficience énergétique du moteur, ainsi qu’à modification de la chimie de batterie. En revanche, pas de modification pour le chargeur, toujours en 11 kW AC et 100 kW DC.

Il n’est pas encore disponible à la commande mais devrait coûter un peu plus cher que le Mokka-e, actuellement proposé à partir de 39 500€ en finition GS. Il dépassera très probablement les 40 000€ en premier prix compte tenu des améliorations techniques.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100e anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex « petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto