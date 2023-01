Salon de Bruxelles 2023 - Stand Ford: le Bronco en vedette américaine

Pour la première fois depuis bieeeeen longtemps dans un salon, inutile de chercher la Fiesta sur le stand Ford. La citadine tirera bientôt sa révérence, vaincue par la Puma, et fait donc l’impasse sur le stand du constructeur à l’ovale bleu.

La marque nous gratifie toutefois d'un sacré lot de consolation en exposant le Bronco, qui sera disponible en Europe d’ici l’été. Un premier quota sera proposé aux automobilistes européens, mais attention : il y aura peu d’exemplaires disponibles, car Ford doit veiller à ne pas faire exploser son quota d’émissions de CO2 avec des véhicules aux motorisations gloutonnes.

De toute façon, cet engin onéreux ne saurait prétendre à de gros volumes de ventes. Commercialisé avec un V6 de 2,7 l développant 330 ch, il héritera d’un malus salé qui devrait porter l’addition finale (voiture comprise) aux alentours de 80 000 €. Un tarif très haut de gamme, donc, mais un véhicule au charme évident.

Toutefois, les principaux moteurs de croissance de la marque restent les modèles à motorisation thermique. Rappelons en effet que 79% des véhicules particuliers vendus par la marque en France l’an dernier carburaient au E85. Dans le détail, la proportion du bioéthanol s’établit à 94% sur le Puma, 89% sur la Focus, et 77% sur le Kuga.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto