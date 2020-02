Salon de Genève 2020 : Alfa Romeo annonce un "retour", celui d'une GTA ?

Si certains constructeurs ont décidé de faire l'impasse sur le salon de Genève, ce n'est pas le cas du groupe Fiat et d'Alfa Romeo. Le fait est que le constructeur parle d'un "retour important" à Genève, sans en dire plus, si ce n'est une bande son qui confirme la présence d'un moteur thermique.

Le planning des arrivées chez Alfa Romeo prévoyait surtout des SUV, avec le Tonale de série et un autre crossover. Un véhicule plus sportif serait donc étonnant, d'autant plus qu'un retour d'une 8C ou d'une GTV ne semblent pas être au programme.

En revanche, la rumeur parle d'une éventualité d'un retour du badge GTA, qui avait été utilisé pour la dernière fois par Alfa Romeo sur la 147. Une Giulia GTA serait ainsi une suite à feue 156 GTA, dans une variante plus radicale de la Giulia QV.