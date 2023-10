Salon de Genève au Qatar 2023 : Audi SQ8 restylé, nouveau regard

Pas aussi logeable qu'un véhicule surélevé standard, pas aussi performant qu'une vraie sportive, les SUV coupés doivent du coup faire le spectacle. En la matière, le salon de Genève au Qatar 2023 est le théâtre de la présentation du repoudrage intermédiaire de l'Audi SQ8. Un modèle très haut de gamme qui partage son moteur V8 biturbo avec le Porsche Cayenne Turbo et le Lamborghini Urus.

Avant de découvrir ses entrailles, jetons un œil à l'extérieur. L'Audi SQ8 restylé se démarque de son prédécesseur par une nouvelle signature lumineuse de nuit via des projecteurs HD Matrix LED optionnels, des grandes prises d'air à l'avant sur une calandre virilisée dotée de motifs en octogones, quatre sorties d'échappement ovales, des bas de caisse revus et des feux arrière OLED à l'identité visuelle marquée. Les clients les plus fortunés ajouteront à cela des jantes de 23 pouces (de 2 950 euros à 3 250 euros selon les modèles) contre 21 pouces et 22 pouces d'origine et des coques de rétroviseur en carbone.

Côté mécanique, l'Audi SQ8 restylé bénéficie d'un V8 biturbo 4,0l TFSI délivrant -comme par le passé- 507 chevaux pour 770 Nm de couple. Ce moteur lui permet d'abattre via sa boîte Tiptronic 8 rapports le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Sans surprise, sa vitesse maximale est bridée électroniquement à 250 km/h par la marque allemande. Le configurateur déjà en ligne montre un premier prix fixé à 135 000 euros. Pour les autres modèles présentés à l'occasion du salon de Genève au Qatar 2023, rendez-vous ici.