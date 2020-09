Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Nissan : en quête de renouveau

Depuis l'éviction de Carlos Ghosn, rien ne va plus dans l'alliance Renault-Nissan. Les deux constructeurs ont accumulé des pertes importantes ces derniers mois, en particulier pour Nissan qui se retrouve dans une situation délicate en Europe.

Le renouvellement des SUV est extrêmement important pour le constructeur qui va miser gros sur le trio Juke/Qashqai/X-Trail. En attendant de découvrir la nouvelle génération des deux derniers modèles, nous connaissons déjà le Juke, qui vit au catalogue aux côtés de modèles emblématiques, mais vieillissants : Micra, et surtout GT-R, dans sa terrible version Nismo.

Nissan GT-R : sans concession

En bref Commercialisation : 2008 de 580 à 600 ch A partir de 99 911 €

On ne présente plus la Nissan GT-R. Celle qui offre depuis déjà des années un rapport prix/performances impressionnant s'est contentée de légères mises à jour au fil des ans : nouvel intérieur, moteur réévalué, il n'en fallait que très peu pour maintenir le pouvoir d'attraction de la GT-R qui reste un modèle exceptionnel dans le paysage auto nippon.

Contrairement à d'autres modèles sportifs mythiques des années 90, la GT-R a été renouvelée par Nissan après la R34. Mieux : Nissan a osé la version Nismo, radicalisant un modèle déjà pas franchement réputé pour sa polyvalence. Malheureusement, la Nismo n'est peut-être pas aussi intéressante que le reste de la gamme : les 30 ch supplémentaires par rapport à une GT-R représentent un surcoût massif, puisque l'entrée de gamme de la Nismo est à plus de 180 000 €, quand sa "petite" soeur débute à seulement 102 000 €... hors malus, évidemment.

Nissan Juke : toujours à part

En bref Commercialisation : 2019 117 ch A partir de 19 990 €

Le triptyque SUV de Nissan commence sa période de renouvellement. Et cela a débuté par le Juke, déjà présent sur le marché européen et qui prend le relais d'un modèle phare du catalogue Nissan. Le crossover joue toujours à fond son côté décalé et son design radical, mais Nissan a fait monter en gamme la présentation intérieure, qui faisait clairement défaut sur la précédente génération.

Pour l'heure, Nissan est pourtant très timide avec le Juke qui n'est vendu qu'avec un seul moteur : le trois cylindres de 117 ch, en boîte automatique ou mécanique. Il faudra donc se montrer encore patient pour avoir droit aux autres versions, notamment hybride, qui pourraient faire un atout supplémentaire au Juke.

Nissan Micra : plus dans le coup

En bref Commercialisation : 2017 100 ch A partir de 13 590 €

Lancée en 2017, la cinquième génération de Micra offre une gamme très accessible, mais les ventes ne sont pas des meilleures pour la citadine japonaise qui est très loin de la tête du classement européen. Loin, notamment, de sa cousine la Renault Clio qui performe toujours très bien sur le continent.

Il faut dire que, tout comme le Juke, la Micra ne possède qu'un seul moteur : le 1.0 de 100 ch, qui s'est ensuite décliné au sein de l'alliance Renault-Nissan. A l'heure où Nissan réévalue probablement ses plans pour l'Europe après les pertes importantes accumulées, l'avenir de la Micra est évidemment en suspend. Le constructeur a d'ores et déjà annoncé qu'il se concentrerait en priorité sur les SUV.

Nissan Qashqai : crucial pour la survie

En bref Commercialisation : 2014 De 115 à 160 ch A partir de 24 950 €

S'il y a bien un modèle qui peut maintenir Nissan à flot en Europe, c'est le Qashqai. Malgré son âge, la seconde génération se vend toujours très bien. Il faut dire que le Qashqai est un des tout premiers SUV compacts de marque généraliste du marché.

Bonne habitabilité, gamme moteurs plutôt large, le Qashqai ne brille pas nécessairement dans un domaine mais il offre une grande polyvalence, appréciée de la clientèle. Le Qashqai a pourtant du mal à faire oublier son âge dans certains domaines : présentation intérieure vieillissante, multimédia avec un léger train de retard sur la concurrence plus jeune, et surtout absence d'électrification.

Heureusement, le nouveau Qashqai pointe déjà le bout de son capot et promet l'hybridation et un design largement rafraîchit. Cela devrait probablement suffire pour continuer d'en faire un best seller.

