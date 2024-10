Salon de l'Auto de Paris : à la recherche des voitures les moins chères

Pas évident de trouver des modèles à moins de 20 000 € voire 30 000 € sur le marché, y compris quand on cherche une motorisation uniquement thermique. Mais en arpentant les allées du salon, nous en avons sélectionné une petite dizaine, toutes catégories et énergies confondues. Avant même de filer chez les constructeurs Low Cost, on peut d'ores et déjà se rendre chez Citroën, où l’on trouve des modèles aux tarifs contenus.

C’est le cas de la nouvelle Citroën C3 et son look SUV, dont les proportions peuvent déjà convenir à une famille de trois personnes. On a donc affaire à un SUV citadin, affiché à partir de 14 990 € avec un 1.2 Turbo essence de 100ch et un équipement honnête comprenant l’aide au stationnement arrière, les vitres avant électriques, une clim manuelle, 6 Airbags, le volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur et l’allumage auto des feux de croisement, entre autres.

Et si cela ne vous suffit pas, vous avez la nouvelle C3 Aircross, à partir de 19 400 € avec le même moteur que la C3, et peu ou prou le tarif d’un Duster de base de puissance équivalente, et des proportions dignes d’une familiale, avec 4,39 m de long et un coffre de 460 litres. Notez surtout qu’il est disponible en 7 places, ce qui en fait le transporteur de troupe le moins cher de la catégorie des SUV. Si l'option n'est disponible qu'à partir du deuxième niveau de finition You Plus, et réclame 850 €, le devis ne s'élève qu'à 22 350 €. Et pour le prix, on dispose d'une banquette arrière fractionnable, d'un écran central 10,25'' tactile avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de l'affichage tête haute couleur), de quatre vitres électriques, de la caméra de recul, et des moelleux sièges "Advanced Comfort". Seul grief : le coffre est quasi inexistant quand les strapontins sont déployés, ce qui pourra conduire à l'installation d'un coffre de toit.

Incontournable Dacia…

Alors évidemment un passage sur le stand Dacia s’impose, où l’on trouvera bien entendu le nouveau Duster. Comptez moins de 20 000 € pour la version d'entrée de gamme qui, pour ne rien gâter, fonctionne au GPL. Par ailleurs, la déclinaison full hybride de 140 ch réclame un peu moins de 27 000 €.

Si la place manque dans le Duster, vous pouvez toujours opter pour le tout nouveau Bigster (ci-dessous), bien plus grand et astucieux, et que la marque annonce à moins de 25 000 €.

Enfin, impossible de passer à côté de la Sandero (ci-dessous) qui, avec son ticket d'entrée fixé à 12 240 € dans sa version 1.0 atmosphérique de 65 ch, reste la moins chère des autos du salon. On pense aussi à au break Jogger, à un peu moins de 18 000 €.

Les diesels se font de plus en plus rares, hélas, surtout à prix raisonnables. Mais Renault persiste avec la dernière citadine mazout du marché, en l'occurrence la Clio dCi 100 ch, qui s’affiche à partir de 22 600 €. L'auto est d'autant plus intéressante que son moteur 1.5 se montre ultra-souple et se contente de moins de 5 l/100 km. Si le format ne vous suffit pas, il vous faudra monter en gamme avec, par exemple, une Peugeot 308 BlueHDI, qui hélas grimpe à plus de 30 000 €.

De l'électrique bon marché ?

Si d'une manière générale, les électriques explosent les budgets, certaines gardent les pneus sur terre. C'est ainsi le cas de la Dacia Spring ou de la Leapmotor T03, toutes deux exactement au même prix : 18 900 €. Soit 400 € de moins que la déclinaison électrique de la nouvelle C3, pourtant aidée par le bonus de 4 000 €.

Si vous souhaitez plus grand, vous trouverez une nouveauté intéressante mais pas hors de prix chez Skoda : le nouvel Elroq, qui s’échange contre 29 300 € bonus déduit. Soit un tarif digne de la nouvelle R5, avec des prestations bien supérieures, et pour cause : le Tchèque appartient à la catégorie des SUV compacts (format Peugeot e3008). Bien sûr l’autonomie autoroutière sera un peu juste à ce tarif (petite batterie de 52 kWh utiles oblige), mais pour ceux qui n’envisagent pas de longs trajets avec, il peut représenter un bon plan…

Enfin, si vous êtes en quête d'une minicitadine à prix raisonnable, pensez à la Kia Picanto renouvelée récemment et qui s’affiche à 15 990 €. Un tarif qui peut sembler pour un véhicule de 63 ch et 3,60 m de long mais il sera difficile de trouver moins coûteux sur le salon, si l’on excepte les marques low-cost précitées. Et à ce prix vous disposerez d'un régulateur de vitesse, d'un écran tactile 8" GPS compatible Android Auto et Apple CarPlay, d'une instrumentation digital 4,2'', et d'une caméra de recul.