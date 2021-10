Scission historique chez Daimler, qui devient Mercedes-Benz Group

A la quasi unanimité, le conseil de surveillance de Daimler a validé une scission qui était annoncée depuis déjà des mois. La division poids lourds du groupe va en effet être totalement séparée de l'automobile. L'idée principale est de donner enfin de l'indépendance aux "Trucks", comme l'a expliqué le patron de Daimler Trucks, Martin Daum : "jusqu'à maintenant, nous devions nous orienter en fonction des décisions prises par nos collègues de l'automobile. Dans le futur, nous pourrons choisir notre propre direction".

Et pour cause. La scission n'est pas le fruit du hasard, puisque la transition écologique touche l'automobile et les poids lourds de différentes façons. Daimler rappelle que la mobilité électrique à batterie sera plus adaptée à l'automobile, tandis que les véhicules lourds profiteront, eux, des avancées en matière d'hydrogène, plus adapté au transport commercial.

Malgré la séparation, Mercedes conserve une part de 35 % dans la division Truck. C'est la plus grosse opération de réorganisation pour le groupe depuis la vente de Chrysler à Fiat en 2007.

Cette scission n'a pas que des répercussions stratégiques, puisque le groupe Daimler change de nom et s'appellera dès le mois de février prochain... "Mercedes-Benz Group".