Scoop - Alfa Romeo Milano : déjà sur la route !

L’Alfa Romeo Milano est le cousin technique du Jeep Avenger et du Fiat 600e avec qui il partage la même plateforme CMP. Ce petit modèle qui devrait mesurer entre 4,20 m et 4,40 m de long est encore en période de mise au point, mais sera dévoilé en avant-première en avril. Les premiers essais débuteront en juin, pour une arrivée en concession en septembre. Juste après la présentation d’avril, une série limitée de lancement devrait être mise en vente et livrée à l’automne.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour le moment, Alfa Romeo a fourni quelques photos d'un prototype électrique camouflé. Ces photos ont été prises lors des essais du SUV Milano sur le circuit de Balocco en Italie qui appartient au groupe fiat. Désormais, ce sont des tests sur route ouverte qui sont programmés pour le SUV citadin d’Alfa Romeo, ce qui n’a pas échappé à nos chasseurs de scoop. Malgré le camouflage qui le recouvre, on peut voir certains détails du SUV Milano, comme sa grande prise d’air dans le bouclier, les formes de la calandre, les poignées de portes arrière qui se trouvent dans les montants, son profil assez dynamique et sa poupe avec un hayon au dessin assez torturé.

Alfa Romeo veut que son SUV Milano soit le plus performant possible. C'est pour cela qu'Alfa Romeo s'est rapproché d'Abarth pour que la marque au scorpion lui prête, pour sa version électrique la plus puissante, bon nombre d’éléments de la nouvelle Abarth 600e. Ces éléments sont connus, il s'agit d'une plateforme CMP remaniée pour devenir Perfo-eCMP. Il y aura aussi un électromoteur spécial d'Emotors (Nidec/PSA) de 240 ch et pour que la puissance passe au sol, le Milano de 240 ch aura droit, comme l'Abarth 600e, à un différentiel à glissement limité. L'électromoteur de 240 ch entraînera la version la plus performante de l'Alfa Romeo Milano électrique, une autre version moins puissante de 156 ch devrait être aussi au programme.

Sur les photos d'un des prototypes on constate que celui-ci dispose d’une double sortie d’échappement, c’est tout à fait normal puisque ce SUV Alfa Romeo Milano disposera aussi d’une motorisation thermique, le nouveau 1.2 PureTech micro-hybride 48V de 136 ch. Ce moteur servira à animer la version deux roues motrices mais aussi la version quatre roues motrices. Car Alfa Romeo veut créer une version Q4 de son petit modèle. Celle-ci en plus du moteur thermique micro-hybride 48V avec dans sa boîte de vitesses un moteur électrique de 28 ch disposera sur le train arrière d’un deuxième moteur électrique de 40 ch environ. La puissance totale de cet Alfa Romeo Milano Q4 devrait être de 163 ch.