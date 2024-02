L'Abarth 600e (2024) se prend pour un SUV extrême

Pas plus tard qu’hier, nous découvrions le tout nouveau SUV sportif d’Abarth surpris sans camouflage lors d’un tournage. La marque sportive de Fiat a donc décidé de dévoiler à la suite de cette fuite une première image officielle de son nouveau 600e, histoire de remettre la main sur sa communication et valoriser l’allure de son modèle.

Elle sort même le grand jeu à cette occasion avec une image montrant l’Abarth 600e en plein contrebraquage, avec de la fumée derrière les quatre roues. Il s’agit bien évidemment d’une image virtuelle et les volutes derrière les pneus arrière paraissent totalement fantaisistes car l’engin n’est équipé que d’une transmission aux roues avant. Ce train avant dispose en tout cas de quoi faire patiner les pneus car il encaissera pas moins de 240 chevaux provenant d’un moteur électrique, avec un véritable différentiel à glissement limité mécanique pour améliorer au maximum l’efficacité dynamique de la bête.

Mieux qu’une Alpine A290 ?

Ce groupe motopropulseur électrique puissant, qui se retrouvera également dans le futur Alfa Romeo Milano et la Lancia Ypsilon HF, permet sur le papier à l’Abarth 600e de concurrencer l’imminente Alpine A290 (même si elle rentre la catégorie des citadines alors que l’Abarth est un SUV urbain).

Côté style en tout cas, le Fiat 600 a pris beaucoup de muscle. Elle possède des ailes élargies, de grandes jantes de 20 pouces chaussant des pneus à hautes performances « développées conjointement par un fournisseur du championnat de Formula E » et un impressionnant béquet de toit à l’arrière. Cette image montre l’édition de lancement Scorpionissima peinte dans un très joli « Hypnotic Purple » rappelant un peu le catalogue de couleurs de Lamborghini. Il sera officiellement dévoilé dans quelques jours et on espère qu’il ne dépassera pas les 40 000€.