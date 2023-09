Scoop – Audi Q3 : restylage profond

Les prototypes de l’Audi Q3 qui circulent aujourd’hui sont ceux du prochain restylage. On pensait que la marque aux anneaux effectuerait un léger restylage de son SUV compact, mais il semble qu’à Ingolstadt on se soit décidé à le remanier plus profondément au point de le faire passer pour un nouveau modèle. Il faut aussi dire que ce modèle date de 2018 (2019 pour l'Audi Q3 Sportback), il était donc temps de le faire bénéficier d'un lifting.

L’Audi Q3 restylé devrait se reconnaître facilement, car il affichera un nouveau regard avec les feux de jour en haut et des feux de croisement/longue portée placés en dessous. La calandre et les boucliers subiront également leur lot de modifications. D’autres retouches seront apportées aux feux arrière qui disposeront d’un nouveau graphisme. L’Audi Q3 phase 2 partagera sa base technique avec le tout nouveau Cupra Terramar qui sera tout comme lui assemblé dans l’usine de Győr en Hongrie.

Sur le prototype camouflé dont nous proposons les premiers clichés, on distingue le volet de la prise de recharge placé sur l’aile avant droite. Il s’agit d’un modèle disposant d’une motorisation hybride rechargeable, le nouvel Audi Q3 devrait disposer d’au moins une motorisation de ce type qui pourrait adopter le nouveau moteur 1.5 TFSI Evo2 en remplacement du bloc 1.4 TFSI avec probablement un gain substantiel en consommation. De plus, ce modèle devrait recevoir une plus grosse batterie de manière à être capable de rouler 100 km en tout électrique. L’Audi Q3 restylé utilisera encore des motorisations essence et diesels qui devraient voir leur consommation et leurs rejets de C02 diminuer.