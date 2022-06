Scoop - Audi S4 : elle se découvre un peu

Reconnaissable à ses doubles sorties d’échappement, la nouvelle Audi S4 Avant a eu un peu chaud lorsque des photographes l’ont surprise en plein essai. En témoigne la fumée qui s’échappe des roues avant lorsque l’essayeur a pris la fuite en sollicitant trop les freins dans la descente d’un col. Toujours extrêmement bien camouflé, ce break S4 laisse apparaître sous la décoration adhésive quelques éléments de style. Ainsi on découvre des projecteurs effilés, une calandre travaillée et un peu moins imposante que sur l’actuelle génération, des entrées d’air dans le bouclier qui se réduisent.

En regardant bien les photos de ce prototype, on constate que le gabarit de l’auto a évolué et qu’il paraît plus imposant. L’actuelle génération de l’Audi A4 (berline et break) affichant 4,74 m de long, on ne serait pas surpris que le nouvel opus dépasse les 4,80 m et se rapproche un peu plus de l’Audi A6. Malgré les quelques centimètres en plus l’allure générale du modèle évoluera en douceur. Audi n’est pas prêt à tout révolutionner avec le risque de perdre ses fidèles clients. La nouvelle Audi A4 et ses différentes variantes dont l’Audi S4 Avant sera en droite ligne de celle qui l’a précédé.

La principale modification de style concernera le capot dit carrossier, il est implanté entre les ailes et ne déborde plus sur les flancs. Cela permet aussi de créer une sorte de bouclier à l’avant du capot ce que l’on appelle un "soft nose". Il facilite la réparation en cas d’accident, le capot étant mieux protégé.

Et comment sera l’habitacle de cette Audi S4 Avant ? On peut d’ores et déjà en avoir une petite idée, la portière du conducteur étant restée ouverte. Malgré les appareils de mesure et les camouflages, on distingue le grand écran d’instrumentation numérique. On découvre aussi le nouveau volant multifonctions à méplats en haut et en bas qui pourrait intégrer des touches tactiles. La console centrale quant à elle ressemble à celle de l’Audi e-tron GT.

Face à une BMW Série 3 de dernière génération et à une toute nouvelle Mercedes Classe C, l’Audi A4 née en 2015 et restylée en 2019 a fort à faire. C’est pourquoi son renouvellement est nécessaire et Audi met les bouchées doubles pour être fin prêt courant 2023. Sous le capot de cette auto on devrait trouver encore des blocs thermiques (essence et diesel) avec des moteurs microhybridés 48V, de l’hybride rechargeable, mais aussi une motorisation 100 % électrique. Pour celle-ci, au lieu de la plateforme MLB évoluée, l’A4 électrique disposera d’une base PPE développée par Audi et Porsche. Audi ne laissera pas tomber le diesel et la future S4 devrait conserver ce type de motorisation, mais avec une micro-hybridation 48V. Audi voudrait permettre à tous les TDI, de passer les normes Euro 7 de 2027 grâce à l’utilisation de carburant HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Il s'agit d'une molécule de synthèse recréée à partir d’huile végétale et de résidus d’huile végétale (matières premières résiduelles ou de déchets). C’est un carburant 100 % renouvelable. Pour le moment plus cher que le gazole (mais vu l’augmentation des prix du gazole…), il est proposé dans une centaine de stations en Europe, dont la Belgique. L’offre pourrait évoluer rapidement s’il y a une demande, les pétroliers se disant prêts. Le V6 TDI de l'Audi S4 Avant peut fonctionner au HVO.