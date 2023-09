Scoop – BMW i4 : le lifting de l’électrique

Pour Bmw depuis la découverte du nouveau coupé Mercedes CLE qui remplace à la fois les coupés Classe C et Classe E, on accélère le restylage de la BMW Série 4. Dans la famille de ce modèle qui existe en plusieurs carrosseries, la version électrique BMW i4 qui reprend une base de Gran Coupé est également concernée par ce lifting.

Pour le lifting, les modifications de style concerneront la partie avant. On peut le voir sur les prototypes, même s’ils sont bien camouflés, les projecteurs vont être modifiés. Le bouclier subira également quelques retouches, tandis qu’au niveau de la partie arrière, c’est le graphisme des feux qui sera concerné.

En ce qui concerne les motorisations des modèles électriques, les changements devraient être limités, peut-être quelques chevaux supplémentaires et une meilleure efficience pour quelques kilomètres de plus en autonomie, mais rien n’est sûr. Actuellement la gamme de la BMW i4 se compose des Bmw I4 eDrive35 de 286 ch, BMW i4 eDrive 40 340 ch et de la sportive BMW i4 M50 de 544 ch. Enfin, c’est dans l’habitacle qu’une dernière amélioration est prévue avec la nouvelle version du logiciel commandant le système d’infodivertissement.