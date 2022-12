Scoop-BMW Série 5 Touring : la variante électrifiée en approche.

Sans renoncer à ses motorisations thermiques, la marque BMW prépare l’électrification de sa gamme. C’est ainsi que la BMW Série 5 existera aussi en version électrique qui se nommera BMW i5. Et comme la BMW Série 5 est disponible en version berline et break Touring, il y aura aussi une BMW i5 Touring. Le prototype de la BMW i5 Touring se promène très camouflé et l’on aperçoit sur la carrosserie des autocollants qui signalent que l’on est en présence d’un véhicule électrifié.

BMW veut faire de cette BMW i5 Touring, un break au long cours. La batterie devrait offrir un temps de charge court et devrait afficher une capacité maximale de 120 kWh, ce qui permettra à cette auto de parcourir jusqu’à 700 km. Du fait de la présence de la batterie logée dans le plancher, le volume de coffre ne se verra pas perturber tout comme l’espace aux places arrière. Cette auto sera commercialisée dans le courant de l’année 2024.