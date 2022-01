Scoop - BMW termine la mise au point du XM

La XM sera de retour en 2022. Pas chez Citroën, mais chez BMW ! Si on se fie aux appellations de la marque bavaroise, ce sera donc un SUV pour la filiale sportive Motorsport. Ce sera un modèle exclusif à M, le premier depuis la M1. Les passionnés auraient peut-être espéré autre chose qu'un énième baroudeur !

Mais avec le XM, BMW veut s'attaquer au gratin des SUV super-sportifs, et détourner la clientèle des Audi RS Q8, Lamborghini Urus ou Aston Martin DBX. Pour cela, le véhicule est déjà promis comme le plus puissant de l'histoire de M. Le concept dévoilé fin 2021 avait un ensemble hybride rechargeable, autour d'un V8, de 750 ch.

D'ailleurs, le concept ayant été montré, les prototypes arborent désormais un camouflage plus léger, comme on peut le voir avec ces nouvelles images de notre chasseur de scoop. On remarque ainsi l'implantation originale des optiques à l'avant, qui seront sur deux niveaux… comme chez Citroën. Ces éléments seront de part et d'autre d'une immense calandre.

La silhouette sera musclée, sans pour autant s'inspirer directement de celle des SUV coupés. Le XM ne sera donc pas un gros X6, ne reprenant pas le principe de la lunette fortement inclinée. La partie arrière sera ainsi plus massive, avec notamment une épaisse custode, le vitrage latéral étant réduit. Il y aura bien sûr tout l'attirail du modèle puissant, on voit notamment les énormes jantes et les quatre sorties d'échappement, avec deux groupes verticaux.

Le XM définitif sera dévoilé en fin d'année 2022.