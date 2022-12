Scoop – BMW X2 : la nouvelle génération s’entraîne sur la neige

C’est près du cercle arctique que se déplacent en ce moment les prototypes du nouveau BMW X2. Une nouvelle génération qui reprend la base technique du BMW X1 ainsi que ses motorisations. Le prototype photographié ici est la version performance BMW X2 M35i avec double échappement de chaque côté.

Par rapport à l’actuelle génération, la nouvelle va changer complètement de style avec une partie plus massive, moins tourmentée que celle de l’actuelle génération et plus proche de celle du BMW X1. Sous son capot on trouvera des blocs thermiques et de l’hybride rechargeable avec une autonomie électrique proche des quatre-vingts kilomètres.

Si le constructeur BMW n’a pour le moment rien confirmé, il se pourrait que ce modèle puisse exister en version iX2 tout électrique. À bord, le mobilier sera celui du BMW X1 avec un tableau de bord doté de deux larges écrans incurvés, d’une console centrale et un minimum de commandes physiques.