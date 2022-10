Scoop – BMW X2 : une arrivée en 2024

L'actuelle génération du BMW X2 est apparue en 2018 et n'a jamais été restylé. Pour BMW il s’agit d’un véhicule de « niche » puisqu’il se vend quatre fois moins de BMW X2 que de BMW X1. L’arrivée de la nouvelle génération de BMW X1 lui a donné aussi un fameux coup de vieux et c’est pourquoi BMW travaille activement à son remplacement.

Le nouveau BMW X2 reprendra la plateforme du BMW X1 qui vient d’être lancé. Cette base technique appelée FAAR (extrapolée de l’UKL) est commune aux BMW X1, BMW Série 2 Active Tourer et à la future génération de Mini Countryman. Elle est multi-énergies et peut recevoir des motorisations thermiques, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Reprenant les motorisations du X1 le X2 pourrait être également proposé dans une version 100 % électrique et celle-ci se nommerait alors iX2, mais à ce jour BMW n’a rien confirmé.

Sur le prototype camouflé que l’on peut voir sur les photos, on se rend compte que la nouvelle génération de BMW X2 va connaître des modifications. On voit déjà que la partie avant est plus massive, elle devrait être moins tourmentée que celle de l’actuelle génération, se démarquant moins du BMW X1. À l’arrière, il n'y a plus de sortie d’échappement visible, des feux positionnés très haut et un petit becquet en bas de la lunette. Quant au profil, il sera toujours aussi dynamique avec une ligne de toit fuyante et une vitre de hayon très inclinée. Les dimensions devraient être légèrement modifiées avec une longueur de 4,40 m contre 4,36 m actuellement.