Scoop – BMW X3 : production en vue

Ce sont encore des prototypes camouflés du futur BMW X3 qui ont été photographiés par les chasseurs de scoop. Si le camouflage est toujours important, certains détails de style font leur apparition sur ces modèles. Ainsi on constate que ce nouvel opus du BMW X3 disposera de poignées affleurantes afin d’améliorer sa signature aérodynamique.

En plus des poignées, d’autres détails de style sont désormais plus visibles, c’est le cas de la calandre qui ne cède pas à la mode des naseaux hypertrophiés. Elle est moins imposante que sur le modèle actuel et les naseaux deviennent plus carrés. Enfin, les projecteurs et les feux arrière sont ceux dont disposera le modèle de production. On peut ainsi se rendre compte de la signature lumineuse des feux de jour à l’avant. À l’arrière on constate également que les feux sont beaucoup plus grands que ceux du modèle actuel.

Le prototype du BMW X3 photographié dispose d’un moteur thermique dans son compartiment moteur et comme aucune sortie d’échappement n’est visible, il s’agit vraisemblablement d’une finition d’entrée de gamme. Le nouveau BMW X3 devrait être disponible avec des motorisations thermiques et de l’hybride rechargeable.