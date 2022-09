Scoop - BMW X6 M : essais intensifs sur circuit pour le restylage.

BMW X5 et BMW X6 vont être restylés et les versions M de ces deux modèles subiront aussi un lifting. Pour ce qui concerne le BMW X6 M, et à la différence du BMW X5 M, ce lifting devrait se limiter à la partie avant du véhicule (les prototypes du X5 M étant aussi camouflés à l’arrière).

Sur les photos on peut s’apercevoir que les projecteurs sont affinés, que la calandre devrait être modifiée sans grandir pour autant, et que le bouclier aura droit à son lot de transformations. Ce devrait sans doute être tout pour ce BMW X6 M qui disposera toujours de son V8 4.4 biturbo, développant 625 ch.

À bord, BMW pourrait profiter du restylage pour revoir son offre d’infodivertissement, avec l'arrivée de nouveaux écrans tactiles, pour qu’elle s’adapte au logiciel BMW iDrive 8. Il y aura aussi des modifications au niveau de la console centrale et du levier de vitesses de la boîte automatique.