Scoop - Chevrolet Corvette e-Ray : la C8 se met à l’hybride

C’est sur le circuit allemand du Nürburgring que les chasseurs de scoop ont croisé cette fois la nouvelle Chevrolet Corvette e-Ray. À quoi reconnaît-on une version hybride de la Chevrolet Corvette C8, d’une Chevrolet Corvette C8 normale puisque le modèle photographié dispose des mêmes sorties d’échappements ? Tout simplement à un discret autocollant jaune en haut et à gauche de la vitre arrière, il est obligatoire sur le Nürburgring pour les modèles électrifiés. En cas d’accident, il indique aux intervenants qu’ils se trouvent en présence d’une auto utilisant un système à haute tension.

Pour les essais de ces prototypes, les ingénieurs et les essayeurs (ce sont parfois les mêmes) ne chôment pas et ont pris la piste du Nürburgring plusieurs fois par jour. Si cette piste met à mal la mécanique, elle permet de faire tout un tas de mesures et de tester les performances et la tenue de route de l’auto. Et avec une auto de ce calibre, il faut que l’essayeur soit un champion du volant, car la Chevrolet Corvette e-Ray grâce à son V8 6.2 essence et plusieurs moteurs électriques dont un sur le train avant développerait autour de 650 ch. Ce qui fait 168 ch de mieux que la Corvette Stingray et seulement 29 ch de moins que la version sportive Z06.

Cette auto reprend le bouclier avant de la Z06 ainsi que ses grandes prises d’air latérales, mais conserve la disposition 2 +2 des sorties d’échappement de la Stingray et non pas les quatre sorties d’échappements centrales de la version Z06. Grâce à cette motorisation hybride, la Chevrolet Corvette e-Ray devrait pour rouler en tout électrique sur quelques dizaines de kilomètres à une vitesse limitée. Cette auto devrait être présentée à la fin de l’année pour une commercialisation en 2023, on ne sait pas encore si elle viendra dans notre pays.