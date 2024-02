Scoop – Citroën C3 X Berline : pas pour nous !

À première vue, cela ressemble à un SUV et pourtant ce n’est pas le cas. Si la partie avant est reprise du Citroën C3 Aircross qui est arrivé sur le marché indien en 2023, la partie arrière ressemblera à ce que l’on trouve sur une berline trois volumes. D’ailleurs en regardant de plus près les images on se rend compte de la supercherie. Le personnel des essais sur route de Citroën a essayé au mieux de cacher les lignes de la partie arrière de l’auto. il s'est aidé pour cela d'adhésifs collés sur des morceaux de plastique qui sont eux-mêmes posés sur la carrosserie, .

Ce modèle ne nous est pas destiné, il est conçu pour l’Inde, l’Amérique de Sud certains pays d’Europe de l’Est, des pays qui apprécie les berlines trois volumes. Berline traditionnelle à coffre, ce modèle devrait être doté d’un coffre d’une belle capacité et grâce à une garde au sol relevée devrait être capable d’aller sur les routes non bitumées sans trop de risque pour ses soubassements.

Par rapport au SUV Citroën C3 Aircross indien qui lui sert de base, ce modèle, malgré un empattement très important ne disposera pas de sept places assises. Le SUV indien et sa déclinaison remaniée qui sera lancée en France en fin d’année ont en effet comme particularité d’être des modèles à sept places. Il s'agit en fait de cinq vraies places plus deux places additionnelles dans le coffre qui servent surtout de dépannage. Le modèle de série de la C3X Berline (un patronyme non officiel) qui n’est pas prévue pour nous devrait être proposé sur les marchés concernés en 2025.