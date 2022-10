Scoop – Cupra Terramar : le cousin espagnol de l’Audi Q3 en test.

Les photos que nous vous proposons aujourd’hui ne sont pas celles d’un Audi Q3 mais du mulet du futur SUV de la marque espagnole Cupra, le Terramar. Cupra dont la maison mère est Seat cherche par tous les moyens à s’émanciper de Seat en proposant ses propres modèles. On connaît déjà de Cupra, le SUV Cupra Formentor mais demain ce sera trois autres SUV qui arriveront, le Cupra Terramar, le Cupra Tavascan (électrique) et un grand SUV électrique. Ils seront épaulés dans la gamme du constructeur espagnol par une citadine électrique : l’Urban Rebel.

Si le futur Cupra Terramar se cache aujourd’hui sous une carrosserie d’Audi Q3, c’est qu’il reprendra sa base ainsi que ses motorisations thermiques mild-hybrid (essence et diesels) et aussi de l’hybride rechargeable de dernière génération qui permettra de rouler 100 km en mode électrique. Mulet du futur Cupra Terramar, cet Audi Q3 dissimule sous d’épais camouflages son identité de marque, à l'avant comme à l’arrière et aussi sa proue qui est en partie déjà celle du Terramar. Ainsi on aperçoit, la calandre et les prises d’air latérales du Seat Terramar tel qu’il a été présenté sous la forme d’un concept-car le 7 juin dernier. Les projecteurs ne semblent pas encore définitifs.

Ce modèle lorsqu’il sera commercialisé en 2024 devrait remplacer dans la gamme du constructeur espagnol, le Cupra Ateca. Il sera plus long que ce dernier, 4,48 m au lieu de 4,39 m, et devrait disposer d’un volume de coffre d’une capacité supérieure : 530 litres au lieu de 485 litres pour les modèles thermiques.