Scoop - Ferrari SF90 LM : prête pour Le Mans ?

Avec son camouflage, il est impossible de manquer la nouvelle née de Ferrari. Mais ce qui impressionne le plus, c’est cet énorme aileron à l’arrière. Avec cet appendice aérodynamique, la future Ferrari SF90 LM est prête à prendre la piste sans aucun souci. Mais c’est aussi sur la route que ce modèle pourra se déplacer (à vitesse limitée) puisqu’elle est immatriculée.

Il n’y a pas que l’aileron arrière qui trahit la sportivité de ce beau bolide italien. Il y a aussi cette proue plus large avec ses prises d’air retravaillées reliées à des évents placés sur le capot. À l’arrière, l’extracteur d’air a lui aussi bénéficié de quelques modifications afin d’améliorer son efficacité. On ne sait pas pour le moment quel est le niveau de puissance de la motorisation de cette auto. La SF90 Stradale qui affiche 1 000 ch, grâce à l’association d’un V8 biturbo 4.0 et de trois moteurs électriques, on peut imaginer que quelques chevaux supplémentaires vont se glisser dans le compartiment moteur de cette version LM.

On attend aussi de connaître la date définitive de la présentation de ce modèle. Est-ce que Ferrari pourrait dévoiler son bolide pendant les 24 Heures du Mans (10 et 11 juin 2023) où l’hypercar Ferrari 499P espère obtenir un bon résultat. Sur le Net on évoque également la date du 26 juin. À suivre.