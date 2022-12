Les 24 Heures du Mans 2023 affichent complet !

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), l’organisateur des 24 Heures du Mans, doit se frotter les mains. En l’espace de deux mois, toutes les places disponibles pour le week-end ont trouvé acquéreur. Le club précise que la billetterie est sold-out afin de proposer une expérience de qualité aux visiteurs. Il en va aussi certainement pour des raisons de sécurité.

L’édition 2023 battra le record de fréquentation détenu en 2015 avec 263 500 spectateurs. Cependant, l’ACO ne communique pas le nombre de places vendues. Le samedi 10 juin 2023 à 16h00 verra le départ d’une course à la saveur particulière. En effet, c’est en 1923 que le premier départ de la course que l’on nommait alors « Grand Prix d’Endurance des 24 Heures » a eu lieu. Cet anniversaire a certainement motivé les passionnés d’automobiles à se précipiter vers la billetterie. Cependant, il reste des places « Entrée Essais » de mercredi et jeudi, mais l’intérêt est limité par rapport aux 24 Heures.

La course en direct de son canapé

Cette édition centenaire sera l’occasion d’apprécier la catégorie Hypercar, scindée en deux, LMH et LMDh (hybride). De très grandes marques vont s’affronter : Ferrari, Cadillac, Porsche, Toyota, Peugeot, le plateau n’a jamais été aussi riche ! De belles batailles s’annoncent d’autant que les autres catégories (LMP2, LMGT PRO et LMGT AM) ne sont pas en reste. Alors, rendez-vous samedi 10 juin… devant la télé pour ceux qui se sont fait prendre de vitesse.