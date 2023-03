Scoop – Fiat 600 : remplaçant du 500 X

Bien camouflé, le prototype du Fiat 600 ne peut faire illusion bien longtemps, il appartient à la catégorie des SUV citadins et à ce titre prendra place dans la gamme du constructeur italien, le Fiat 500 X. À l’inverse de ce dernier, il n’utilisera plus la plateforme du Jeep Renegade, mais celle du Peugeot 2008, qui sert aussi de base technique au Jeep Avenger.

Une base qui permet de recevoir plusieurs types de motorisations, qu’elles soient électriques ou thermiques. D’ailleurs si le Jeep Avenger n’est vendu chez nous qu’en électrique, le Fiat 600 qui sera produit dans la même usine polonaise de Tychy, aura droit en plus d’une motorisation thermique de 156 ch, au moins d’une motorisation thermique essence microhybridée. Il pourrait s’agir de la nouvelle motorisation 1.2 Puretech microhybridé 48 volts de 136 ch qui est prévue d’ores et déjà pour les Peugeot 2008, 3008 et 5008.

Dans l’habitacle, il y aura de la nouveauté également puisque derrière le volant on trouvera un grand écran-compteur tout rond façon Mini, et au centre de la planche de bord un grand écran tactile qui devrait afficher une diagonale de 12 pouces en haut de gamme. Que se rassurent les futurs clients de ce modèle, il restera de nombreuses commandes physiques, ce qui est souvent plus ergonomique que le passage par l’interface de l’écran multimédia. Le Fiat 600 soignera également son offre d’équipement avec le plein d’aides à la conduite pour faire comme les SUV de catégorie supérieure.