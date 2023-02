Scoop – Ford SUV électrique : offensive zéro émission pour l’Ovale

La marque à l’ovale va investir massivement sur le véhicule électrique dans les prochaines années. On attend le Ford Puma électrique pour 2024, mais la marque a déjà précisé qu’elle sera 100 % électrique en 2030 et que d’ici à 2026, il y aura une variante 100 % électrique ou hybride rechargeable dans la gamme de chacune de ses autos.

Le prototype photographié aujourd’hui s’inscrit dans la droite ligne du plan produit du constructeur américain. Il y a d’ailleurs de fortes chances qu’il s’agisse d’un crossover sportif, un modèle que Ford a annoncé pour 2024. Ce modèle utilisera une plateforme MEB provenant de chez Volkswagen, les deux constructeurs vont en effet collaborer pour réduire les coûts de production et de mise au point, pour les SUV, mais aussi pour les utilitaires électrifiés.

Ce modèle devrait rentrer en production en 2024 et il sera assemblé dans l’usine de Cologne que le constructeur Ford possède en Allemagne. Cette usine va accueillir un centre dédié à l’électrification d’une partie de la gamme du constructeur américain. Car le constructeur va produire dans toute l’Europe ses futurs modèles électrifiés. Ainsi le Ford Puma électrique sera produit dans l’usine de Craiova en Roumanie, il y aura aussi une usine de production de batteries qui va être construite, chez Ford Otosan en Turquie. Pour cette dernière, Ford s’est associé via une coentreprise avec l’entreprise sud-coréenne SK On Co, mais il faudra attendre 2027 pour que le site soit opérationnel.