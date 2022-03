Ford lancera un Puma électrique en 2024

Il y a un peu plus d'un an, Ford a annoncé qu'il ne vendra que des véhicules électriques en Europe à partir de 2030. À ce jour, la marque propose la Mustang Mach-E et l'E-Transit. Ce qui semble peu. Mais les lancements vont bientôt se multiplier. Aujourd'hui, l'ovale bleu confirme qu'il y aura sept nouveaux modèles d'ici 2024.

La Mustang Mach-E va ainsi être rejointe par trois autres baroudeurs. Le premier, un crossover compact, sera lancé en 2023 (mais dévoilé avant la fin de 2022). Assemblé à Cologne, il reprendra la plate-forme MEB de Volkswagen. Il proposera une autonomie de 500 km. Le deuxième sera un "crossover sportif", prêt en 2024. Il sera aussi produit à Cologne, où Ford va investir deux milliards de dollars. L'investissement comprend la création d'une usine de batteries.

Enfin, Ford a confirmé qu'une variante 100 % électrique du Puma est en préparation, et sera lancée en 2024. Une conversion à l'électrique pour le petit SUV qui n'a rien d'anodine, car le Puma est devenu le modèle particulier le plus vendu de Ford en Europe, devant la Fiesta.

Ford va ensuite mettre le paquet sur le marché du véhicule utilitaire électrique. Après l'E-Transit, il proposera des versions branchées des prochains Transit Courier et Transit Custom, là encore en 2024. Les modèles thermiques seront lancés dès 2023. Rappelons que pour les utilitaires, Ford fait désormais cause commune avec Volkswagen. Les déclinaisons pour les particuliers, les Tourneo Courier et Tourneo Custom, seront aussi proposées en électrique.

Ford compte vendre 600 000 véhicules électriques par an en Europe dès 2026.