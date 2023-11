Scoop – Hyundai Ioniq 7 : essais dans la campagne allemande

C’est dans la campagne allemande aux arbres décorés des couleurs de l’automne que le futur SUV électrique de Hyundai entame la dernière phase de ses essais. Le Hyundai Ioniq 7 devrait être présenté au début de 2024 pour une commercialisation quelques semaines plus tard.

Cousin technique du SUV Kia EV9, le futur Hyundai Ioniq 7 empruntera au modèle de chez Kia sa plateforme E-GMP ainsi que ses motorisations. Il pourra recevoir au choix soit un moteur électrique de 204 ch (propulsion) ou deux moteurs électriques d’une puissance cumulée de 385 ch et quatre roues motrices. Grâce à une batterie de 99,8 kWh, l’autonomie pourrait approcher les 600 km.

Version électrique du Hyundai Santa Fe, le Kia Ioniq devrait avoir un style qui se rapproche de celui du nouveau Santa Fe (à motorisations hybride et hybride rechargeable) qui arrive lui aussi sur le marché en 2024 et a été d'ores et déjà été dévoilé. Le Ioniq 7 devrait afficher cependant des lignes moins « brutes » que celles du Santa Fe. Elles seront plus lissées et un peu plus rondes, dans la droite ligne de ce qu’avait montré le concept-car Seven présenté en 2021 à Los Angeles.