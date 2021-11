Scoop - Kia termine la préparation du nouveau Niro

Après le Sportage, dont la production de la nouvelle génération vient de commencer, Kia s'apprête à renouveler un autre SUV très important dans son offre : le Niro. On rappelle que la particularité de ce modèle, et ce depuis ses débuts, est de ne proposer que des moteurs électrifiés, avec au choix hybride simple, hybride rechargeable et 100 % électrique.

Une formule qui sera bien sûr conservée pour la seconde génération ! Celle-ci sera lancée en 2022. L'échéance approche, Kia termine donc la mise au point. Notre chasseur de scoops vient de surprendre un prototype de la version électrique. Le camouflage est encore important, mais on devine à travers les bâches un look inspiré par le concept-car Habaniro, dévoilé en avril 2019.

Le look du Niro va donc fortement évoluer, avec une silhouette et des lignes plus anguleuses… et aussi plus originales. Le Niro tournera ainsi le dos à l'aspect plutôt conservateur de l'actuel. L'avant recevra notamment de grandes optiques avec une position abaissée dans le bouclier. À l'arrière, les feux verticaux remonteront le long de la lunette.

Le concept Habaniro avait une originale bande rouge entre la porte arrière et le hayon. Et sur le prototype, on semble retrouver cet élément, alors que le reste de la carrosserie est peint en noir.

La refonte sera l'occasion de moderniser la planche de bord. On imagine une bande d'écrans comme sur l'EV6. Le Niro fera aussi le plein de nouvelles aides à la conduite. Côté autonomie, l'actuel modèle propose déjà jusqu'à 455 km grâce à une batterie de 64 kWh. Le prochain pourrait faire mieux s'il reprend la batterie de 77,4 kWh vue sur l'EV6.