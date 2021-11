Scoop - La future BMW i5 déjà à l'oeuvre

La future BMW Série 5, du nom de code G60, devrait être la dernière d'une grande lignée chez la marque allemande. Tout simplement parce qu'il s'agira très probablement de la dernière génération de grande routière avec un style relativement classique et dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'ici. Cela n'empêchera pas évidemment les évolutions, et notamment à l'intérieur avec une planche de bord qui devrait logiquement suivre les dernières tendances chez BMW avec un grand affichage panoramique.

La grosse nouveauté de cette G60 sera l'apparition d'une version électrique. La plateforme CLAR, reconduite dans une version évoluée, permet justement les excentricités en matière de motorisation : thermique, hybride et électrique. Ce sera donc l'occasion pour BMW de lancer celle que beaucoup appellent déjà l'i5, ici immortalisée par notre photographe.

La nouvelle Série 5 ne sera pas lancée avant 2023, mais le design est déjà bien évidemment figé, tout comme une bonne partie des caractéristiques techniques. Cette i5 devrait notamment emprunter les batteries du SUV iX, décliné en 75 et 110 kWh. Tout comme pour l'i4, la grande question reste de savoir si BMW franchira enfin le pas de la BMW "M" électrique. La Série 5 un modèle historique du catalogue et un des premiers à avoir été préparé par Motorsport, on se met alors à imaginer volontiers une i5M.