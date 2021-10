Scoop - La future Ford Mondeo enfin débusquée

Produite en Espagne, la quatrième génération de Mondeo s'essoufflait clairement en Europe. Malgré une variante hybride qui a plu à certains professionnels, en particulier les taxis, la Mondeo n'y arrive plus, tout comme la plupart de ses rivales sur un segment en perte de vitesse constante. Plutôt que de la retirer purement et simplement du catalogue, Ford a trouvé une solution en transformant la Mondeo en une sorte de crossover coupé à peine surélevé, et qui prendra le nom d'Evos.

Si l'extérieur n'évoluera finalement qu'en douceur, en prenant un profil de coupé, c'est la révolution à l'intérieur avec un immense affichage panoramique s'étendant sur une grande partie de la largeur de la planche de bord. La Mondeo Evos reprendra par ailleurs la plateforme des Focus et Kuga avec des versions traction et quatre roues motrices, hybrides et thermiques. Il reste à savoir surtout si elle sera suffisamment "SUV" pour séduire le public, qui tourne clairement le dos aux autos trop basses en Europe.

Ce sera ainsi la dernière génération de Mondeo à abriter un moteur à combustion, puisque Ford prévoit de passer au tout électrique en Europe dès 2030.