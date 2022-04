Scoop - La prochaine Mercedes Classe E surprise sur le Nürburgring

Si Mercedes prépare sa transition vers le tout électrique (le constructeur allemand ne compte proposer que des modèles de ce genre en Europe dès 2030), il n'oublie pas encore ses grands classiques. Il conconcte ainsi une nouvelle génération de la Classe E, qui sera lancée avant la fin de l'année 2023.

Deux exemplaires de cette prochaine E ont été surpris par notre chasseur de scoops sur le Nürburgring, lieu incontournable de la mise au point des nouveaux modèles allemands. La routière fera suite à la refonte des Classe S et C, opérée en 2020 pour la plus grande et 2021 pour la plus petite.

Sans surprise, la E sera proche esthétiquement, avec le traditionnel effet poupées russes chez les berlines Mercedes, pleinement assumé. Même si le camouflage reste épais, on voit bien qu'il n'y a aucune révolution à attendre sur le design, toujours basé sur des courbes. Le changement se fera par petites touches, avec par exemple des poignées de portes affleurantes à la carrosserie. On devine aussi une grille de calandre agrandie. Elle descend ainsi davantage dans le bouclier.

Sur le plan technique, pas de révolution non plus, la Classe E devant jouer la complémentarité avec la nouvelle EQE, l'équivalent 100 % électrique. La E misera donc sur l'hybride, avec une offre de moteurs dotés d'une hybridation légère et plusieurs configurations d'hybridation rechargeable. Comme la nouvelle Classe C plug-in, la E visera une autonomie en électrique d'au moins 100 km.