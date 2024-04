Scoop – Lamborghini Temerario : le nouveau taureau de Sant’Agata !

Temerario, c’est le nom qu’a déposé Lamborghini auprès du Bureau européen des marques et brevets. Temerario, c’est le nom d’un taureau que le matador mexicain Arturo Salvidar a gracié lors d’une corrida au Mexique en avril 2023. C’était aussi le septième taureau gracié par ce matador au cours de sa carrière et ce Temerario pourrait bien être le nom de baptême de la nouvelle « petite » Lamborghini chargée de remplacer la Lamborghini Huracán. Ironie de l’histoire c’est aussi la septième Lamborghini de « grande » diffusion produite par la marque de Sant’Agata depuis son rachat par Audi, après les Murciélago, Gallardo, Huracán, Aventador, Urus et Revuelto.

Ce que l’on sait de cette auto, c’est qu’elle sera propulsée par une motorisation hybride, ce ne serait plus un V10, mais un V8 biturbo qui devrait prendre place dans le dos du conducteur ou de la conductrice. Après l’arrivée prochaine de la version hybride rechargeable du Lamborghini Urus (à moteur V8 hybride aussi), de la découverte de la Lamborghini Temerario, la gamme de la marque Lamborghini sera entièrement électrifiée puisque la Revuelto dispose également d’une motorisation hybride rechargeable (PHEV). La Revuelto fournira d’ailleurs sa boîte automatique (8 rapports) à double embrayage qui dispose en son sein d’un moteur électrique. Sera-ce le seul moteur électrique utilisé par la Temerario ? La Revuelto disposant de deux autres moteurs électriques qui entraînent les roues avant (un dans chaque roue), il n’est pas dit que la Temerario soit conçue sur le même schéma. Quoi qu’il en soit, la puissance de 640 ch de l’actuelle Huracán, devrait être largement dépassée sur la Temerario, ne serait-ce que pour compenser le poids du système hybride.

En attendant que l’Huracán soit remplacée, Lamborghini vient de présenter la dernière évolution de cette auto. La Lamborghini Huracán STJ (pour Super Trofeo Jota, le championnat monomarque de Lamborghini créé en 2009) dispose toujours du V10 de 640 ch et reçoit de nouveaux amortisseurs, des améliorations aérodynamiques et de nouveaux pneus Bridgestone Potenza. Cette auto ne sera produite qu’à dix exemplaires.