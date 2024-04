La nouvelle Lamborghini Huracan STJ (2024) enterre le fabuleux V10

Si vous aimez les voitures de rêve, le bruit du V10 Lamborghini doit forcément vous sembler familier. Né avec la Gallardo en 2003 et apparu sous le capot arrière de l’Audi R8 à partir de 2009, il existait jusqu’à présent sous celui de la Huracan et de la R8 de seconde génération. L’Allemande vient d’en finir avec sa production et l’Italienne vit ses derniers jours de carrière.

La Huracan STJ que vous pouvez admirer dans cet article restera à jamais la toute dernière déclinaison de la super-sportive italienne apparue en 2014. Elle se base, comme vous le devinerez sans doute en observant sa carrosserie, sur la STO existant au catalogue depuis 2021 et représentant le plus haut niveau de performances dans la gamme. Avec seulement quelques légères modifications par rapport à cette dernière : des flaps aérodynamiques en carbone ajoutés sur les côtés du bouclier avant, un aileron arrière plus incliné encore et des amortisseurs réglables à quatre voies, contrôlant des roues de 20 pouces inédites à écrou central. D’après Lamborghini, cette STJ roule améliore le chrono de la Huracan STJ de plus d’une seconde. Elle dispose aussi de pneus semi-slick Bridgestone Potenza Race améliorés.

Seulement 10 exemplaires

Reprenant le V10 atmosphérique de 5,2 litres de la STO développant 640 chevaux, la STJ se limitera à 10 exemplaires avec un prix de base très probablement au-dessus des 300 000€. Après elle, Lamborghini abandonnera définitivement ce fabuleux moteur qui n’appartiendra plus qu’au passé. La remplaçante de la Huracan, qui s’appellera Temerario d’après les derniers bruits de couloir, s’équipera d’un V8 suralimenté capable d’atteindre 10 000 tours / minute. Hélas, on doute de sa capacité à chanter aussi bien que ce V10 qu’on peut considérer comme l’un des plus beaux moteurs de toute l’histoire de l’automobile.